汽車行業併購活絡 零部件吸金

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

國際會計師事務所普華永道6日發布的「2022年中國汽車行業併購活動回顧及未來展望」報告顯示，2022年大陸汽車行業持續吸引資本關注，併購交易金額超過人民幣3,714億元，交易數量666宗，較前一年漲幅分別達到1%、22%。其中，汽車零部件「最吸金」。 　　

回顧2020年至2022年，報告指出，中國汽車行業併購交易數量保持連年增長，交易規模穩中有進。2022年，在汽車產業轉型升級下，隨著電池系統、新能源汽車吸引資本市場持續加碼，報告指出，汽車行業逾人民幣百億元的巨型交易數量相較上年增長40%，貢獻交易金額超過1,469億元，平均交易規模達210億元，相較上年增長達56%。 　　

在汽車行業併購交易地區分布方面，報告指出，在整體產業布局，先發優勢、產業鏈完整程度及供應鏈彈性等各種因素作用下，資本長期活躍在長三角、粵港澳地區，呈現明顯聚集態勢。

從細分賽道看，2022年汽車零部件完成交易數量460宗，較上年顯著增長。電動化汽車部件仍受看好，電池併購交易炙手可熱。

傳統汽車部件併購交易依舊活躍，交易數量相較上年躍升42%。電動化、智能化、網聯化、輕量化作為汽車行業轉型的發展核心已經滲透到投資策略中。整車製造環節完成交易數量68宗，貢獻交易金額1,366億元。新能源汽車早期融資及上市進程加快，極大推動了汽車行業整體併購交易水平。 　普華永道中國大陸及香港地區汽車行業主管合夥人金軍表示，伴隨以礦產資源為代表的大宗原材料價格趨於穩定，核心汽車零部件國產替代加速助推供應鏈韌性重塑，以及穩增長、促消費系列政策密集出台等利好因素，中國汽車行業未來可期。

人民幣 會計師

延伸閱讀

貨幣基金 熱錢湧入

新北藥局涉吸金上億 漂亮里長遭指「往來密切」憤提告

涉吸金上億 愛立康藥局老闆夫婦和會計收押禁見

百富資本違法吸金182億 國安會前高官父子等13人起訴

相關新聞

回台前夕 馬英九上海會見台商

前總統馬英九今（7）日結束12天的登陸祭祖、交流之旅，回台前夕在行程最後一站上海，與台商代表座談，並刻意安排在曾見證昔日...

馬克宏訪陸團 大單到手

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）率60名法國企業高管組成的經貿團訪中，大陸回應大手筆採購，向法商空中巴士...

大陸進口車 庫存拉警報

儘管今年初大陸車市掀起降價潮刺激消費，但從3月銷售數據來看，效果未如預期。而中國汽車工業協會則對進口車高庫存風險提出警示...

海南自貿港將封關 目標無感通關

海南日前宣布，海南自由貿易港將在2025年底前適時啟動「全島封關」運作。中新社指出，「全島封關」運作項目建設是海南自貿港...

陸住房消費 看到回暖跡象

大陸房市有望復甦。大陸國家稅務總局6日表示，消費需求逐步擴大向好。大陸住房消費呈現回暖跡象，房地...

汽車行業併購活絡 零部件吸金

國際會計師事務所普華永道6日發布的「2022年中國汽車行業併購活動回顧及未來展望」報告顯示，2022年大陸汽車行業持續吸...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦