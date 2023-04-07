汽車行業併購活絡 零部件吸金

國際會計師事務所普華永道6日發布的「2022年中國汽車行業併購活動回顧及未來展望」報告顯示，2022年大陸汽車行業持續吸引資本關注，併購交易金額超過人民幣3,714億元，交易數量666宗，較前一年漲幅分別達到1%、22%。其中，汽車零部件「最吸金」。

回顧2020年至2022年，報告指出，中國汽車行業併購交易數量保持連年增長，交易規模穩中有進。2022年，在汽車產業轉型升級下，隨著電池系統、新能源汽車吸引資本市場持續加碼，報告指出，汽車行業逾人民幣百億元的巨型交易數量相較上年增長40%，貢獻交易金額超過1,469億元，平均交易規模達210億元，相較上年增長達56%。

在汽車行業併購交易地區分布方面，報告指出，在整體產業布局，先發優勢、產業鏈完整程度及供應鏈彈性等各種因素作用下，資本長期活躍在長三角、粵港澳地區，呈現明顯聚集態勢。

從細分賽道看，2022年汽車零部件完成交易數量460宗，較上年顯著增長。電動化汽車部件仍受看好，電池併購交易炙手可熱。

傳統汽車部件併購交易依舊活躍，交易數量相較上年躍升42%。電動化、智能化、網聯化、輕量化作為汽車行業轉型的發展核心已經滲透到投資策略中。整車製造環節完成交易數量68宗，貢獻交易金額1,366億元。新能源汽車早期融資及上市進程加快，極大推動了汽車行業整體併購交易水平。 普華永道中國大陸及香港地區汽車行業主管合夥人金軍表示，伴隨以礦產資源為代表的大宗原材料價格趨於穩定，核心汽車零部件國產替代加速助推供應鏈韌性重塑，以及穩增長、促消費系列政策密集出台等利好因素，中國汽車行業未來可期。