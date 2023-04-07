陸再推便民辦稅 民企受益最大

據中新社報導，近年來，中國大陸持續改善稅收營商環境。大陸國家稅務總局局長王軍表示，近五年，民營企業累計享受新增減稅降費及退稅緩稅緩費超過人民幣8兆元，是受益最大的族群。他並宣布，推出今年第三批20條便民辦稅措施，涉及最新推出的稅收優惠政策推送等。

大陸國新辦6日舉行的「權威部門話開局」系列主題新聞發布會，王軍在會中表示，今年，徵求超過100萬戶次納稅人繳費人的意見建議後，國家稅務總局已經先後推出兩批共42條改進辦稅繳費服務的新舉措。

王軍稱，在過去九年的「便民辦稅春風行動」中，國家稅務總局先後出台了539條創新服務舉措，各地稅務機關出台的配套措施累計4.1萬餘項。納稅人繳費人反映，辦稅繳費的方式變優、效率提高、負擔減輕。 王軍指出，近期，大陸稅務機關將在全國範圍內，對境外企業轉讓股權，試行跨境雙語辦稅服務。在部分地區，對境內新辦企業，試行智能開業，實現開業就能開票；對信用優良的大型企業，試行按需開票；對經營業務簡單的納稅人，試行簡易申報。

回答媒體提問時，王軍還說，民營企業連年貢獻超過50%的稅收收入，是保障大陸國家財力的中堅力量。 他強調，在政策落實上，稅務機關對民營企業一視同仁。近五年，民營企業累計享受新增減稅降費及退稅緩稅緩費超過人民幣8兆元，占比約七成。

王軍表示，在大陸中央實施系列稅費支持政策後，目前八成的個體工商戶已不用繳稅。全國稅務機關的服務資源，約有八成向民營企業傾斜；現行稅費服務的系列措施，約有八成是為中小微企業和個體工商戶制定的。 王軍說，五年來，針對民營企業「融資難」的問題，通過稅銀合作，以企業納稅信用作為金融機構向民營企業特別是小微企業提供貸款的重要參考，助力小微企業獲得銀行貸款2,246萬筆，貸款金額達人民幣6.22兆元。同時，幫助民營企業拓寬供需對接的渠道，促進民營企業「補鏈」和「強鏈」。