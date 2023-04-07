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澳門酒店 急缺服務人員
據香港中通社報導，澳門負責任博彩協會會長宋偉傑6日表示，澳門酒店業嚴重缺乏服務人員，使部分酒店減少客房清潔次數，只有在賓客退房後才進行打掃。
澳門近日傳出，有娛樂場因人手不足關閉多間客房，並削減客房服務等，甚至部分五星級酒店房間不足一半供預訂。宋偉傑接受訪問時表示，多個娛樂場希望在夏季時，酒店恢復至接近滿負荷運營水平，但澳門僱用外籍員工進程緩慢，是目前阻礙全面開放的主要因素。
他指出，業界沒有預料到澳門那麼快復常，因此大家都措手不及。經歷三年慘淡日子，大家都希望今年「大幹一番」，但現在有客戶來澳門，卻沒有足夠能力接待。受這項消息影響，在香港上市的多檔澳門博彩類股6日普遍走跌。
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