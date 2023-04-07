聽新聞
test
0:00 / 0:00

澳門酒店 急缺服務人員

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

香港中通社報導，澳門負責任博彩協會會長宋偉傑6日表示，澳門酒店業嚴重缺乏服務人員，使部分酒店減少客房清潔次數，只有在賓客退房後才進行打掃。

澳門近日傳出，有娛樂場因人手不足關閉多間客房，並削減客房服務等，甚至部分五星級酒店房間不足一半供預訂。宋偉傑接受訪問時表示，多個娛樂場希望在夏季時，酒店恢復至接近滿負荷運營水平，但澳門僱用外籍員工進程緩慢，是目前阻礙全面開放的主要因素。　

他指出，業界沒有預料到澳門那麼快復常，因此大家都措手不及。經歷三年慘淡日子，大家都希望今年「大幹一番」，但現在有客戶來澳門，卻沒有足夠能力接待。受這項消息影響，在香港上市的多檔澳門博彩類股6日普遍走跌。

澳門 酒店 香港

延伸閱讀

旅客違規增 防堵非洲豬瘟10日起邊境加強執法

草間彌生、奈良美智創佳績！富藝斯香港新總部首拍告捷

港人報復式外遊 機場、高鐵擠爆 28萬人飛往日台泰

賭王千金何超蓮被爆4/18峇里島大婚　「砸2億辦3日團」伴娘名單曝光

相關新聞

回台前夕 馬英九上海會見台商

前總統馬英九今（7）日結束12天的登陸祭祖、交流之旅，回台前夕在行程最後一站上海，與台商代表座談，並刻意安排在曾見證昔日...

馬克宏訪陸團 大單到手

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）率60名法國企業高管組成的經貿團訪中，大陸回應大手筆採購，向法商空中巴士...

大陸進口車 庫存拉警報

儘管今年初大陸車市掀起降價潮刺激消費，但從3月銷售數據來看，效果未如預期。而中國汽車工業協會則對進口車高庫存風險提出警示...

海南自貿港將封關 目標無感通關

海南日前宣布，海南自由貿易港將在2025年底前適時啟動「全島封關」運作。中新社指出，「全島封關」運作項目建設是海南自貿港...

陸住房消費 看到回暖跡象

大陸房市有望復甦。大陸國家稅務總局6日表示，消費需求逐步擴大向好。大陸住房消費呈現回暖跡象，房地...

汽車行業併購活絡 零部件吸金

國際會計師事務所普華永道6日發布的「2022年中國汽車行業併購活動回顧及未來展望」報告顯示，2022年大陸汽車行業持續吸...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦