廣東文旅熱 帶動服務業

今年以來，廣東文旅市場復蘇勢頭明顯，各地迎來旅遊小高峰，帶動住宿餐飲業加速回暖。廣東省統計局數據顯示，今年1月至2月，廣東實現社會消費品零售總額人民幣7,909.68億元，年比增長1.8%。其中餐飲消費熱度攀升，收入增長18.8%。

中新社記者近日走訪廣州永慶坊發現，景區內遊人如織，多家餐館、咖啡店門外排起長龍。作為廣州市荔灣區西關歷史文化街區，永慶坊保留和修復了西關騎樓、西關名人故居等古蹟，成為當前網紅打卡點。

永慶坊項目商業負責人表示，今年永慶坊引入了很多年輕人喜歡的文創潮玩品牌，同時定期舉辦傳統與現代相結合演出，使得客流量大幅增加，目前工作日單日客流量三萬至五萬人次，周末單日客流量可達八萬人次。

報導稱，文旅市場的復甦，推動廣東本地市民、異地遊客消費雙增長。廣州市統計局的數據顯示，今年1月至2月，全市住宿和餐飲業實現零售額人民幣163.08億元，增長11%。

位於永慶坊景區的「瞻雲精選酒店」，結合粵劇臉譜中的紅、綠、藍、黃四大色調，打造不同風格主題客房，吸引不少遊客。

永慶坊瞻雲精選酒店總經理郭淑慧說，「我們酒店以遊客為主，過去兩年生意比較低迷，隨著旅遊市場的復甦，今年2、3月份酒店的平均入住率為80%，再加上今年廣州大規模會展將陸續舉辦，這也帶動酒店消費，市場行情較樂觀」。

此外，佛山市住宿、餐飲消費也出現恢復性增長。佛山市統計局數據顯示，今年1月至2月，全市住宿業和餐飲業營業額分別增長2.5%和5.2%。位於佛山南海區的千燈湖片區，近年來不斷推進夜間文旅品牌塑造，其中燈湖西街融入年輕人喜好的元素，如「車尾箱集市」等，升級成為新藝術街區。

燈湖西街現場管理人員龍奕良表示，今年最高峰的時候一天的攤位300個左右，其中常駐攤位125個。火爆魷魚、吊燒雞翅、章魚燒等美食吸引廣州、珠海、中山的遊客慕名而來。

星圖金融研究院高級研究員付一夫指出，廣東旅遊資源較多，不少地方結合當地特色文化推出一系列文旅活動，激發人們的消費意願。