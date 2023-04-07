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滬港「互換通」 傳聞將6月啟動

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導

英國金融時報引述消息人士的話報導，大陸與香港間的利率互換市場互聯互通合作簡稱「互換通」計畫近日雙方已就最終規則達成共識，並已取得監管部門批准，預計將在6月或更早時間啟動，不過港交所表示尚未接獲啟動互換通的具體日期。

香港證監會行政總裁梁鳳儀先前表示，相信上半年將啟動「互換通」。

中國人民銀行、香港證監會和香港金管局去年7月發出聯合公告，宣布將開展香港與大陸利率互換市場互聯互通合作（「互換通」），到今年2月，人行發布規則草案，就「互換通」徵求公眾意見。

「互換通」是繼滬深港通、債券通之後，連接香港與大陸金融市場的又一互聯互通里程碑，初期先開通北向交易，為境外投資者提供便捷及安全的管道，透過兩地基礎設施機構的連接，交易大陸利率互換產品。

香港信報報導，香港金管局總裁余偉文日前才前往北京，與人行行易綱、證監會主席易會滿會面。他在4日於北京出席2023中國金融學會學術年會時表示，未來大陸和香港金融監管機構將密切合作，盡快開通互換通北向交易。

余偉文還提到，接下來還將與大陸監管機構合作在香港推出離岸國債期貨。香港金管局債務工具中央結算系統（即CMU）將積極配合大陸相關部門做好技術準備工作，便利境外投資者透過香港「一點接入」大陸銀行間和交易所債券市場，增持信用債。

香港 北京

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