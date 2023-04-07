香港GDP增速預測 上調至3.6%

標普全球6日公布，香港3月採購經理指數（PMI）報53.5，較2月53.9稍回落，但仍在代表景氣榮枯線50的上方，整體商業信心依然樂觀。渣打銀行將香港今年GDP增速預測由原來的3.2%上調至3.6%，指中國大陸短期前景改善將提振香港經濟。

香港中通社報導，標普全球6日公布的調查報告指出，香港3月PMI雖然按月放緩，但綜觀目前三個月的擴張期，改善程度仍屬歷史高位之一。此外，供應鏈問題已紓緩，但價格壓力仍在加劇。

標普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan稱，最新PMI顯示，香港經濟繼續受益於重啟，並以強勁增長為首個季度作結。但投入成本通膨年初一度回落，3月卻再次急升，導致產出價格出現近12年以來的最大升幅，這雖反映蓬勃的大門重新開放，但值得審視它如何影響企業的後續經營發展。

調查並指出，3月企業從中國大陸及其他區域新接訂單大幅上升，企業於首季末積極增產，當中以消費性服務業的增長最為突出。標普全球表示，人力市場緊缺是另一有待觀察的議題，尤其薪資通膨已升至2013年以來新高。

此外，渣打銀行6日發布的報告稱，中國大陸自去年底重新開放後，今年經濟開局良好，與香港的重新開放一同帶動香港本地商業信心明顯改善，大陸旅客也迅速重臨香港；港府在新一年度的財政預算案中保持逆周期的財政立場，繼續向市民派發消費券及提供其他的補助。

不過，渣打對香港今年GDP增長的預測只為港府全年預測3.5%至5.5%的低端範圍。該行認為，隨著經濟重啟的新鮮感逐漸消退，商業信心可能難以進一步改善。此外，全球銀行業動盪的風險，仍籠罩著全球利率走向及經濟增長前景。

另，香港房地產復甦緩慢、出口商去庫存壓力依然較大，以及地緣政治緊張情況揮之不去，均可能使讓香港的商業決策者保持謹慎。

渣打預期香港今年的通膨上升壓力將保持溫和，今年通膨預測為2.3%，這已考慮了工資增加、外食漲價等因素。由於與住房相關的CPI權重達34.3%，預計私人物業租金低迷將限制今年通膨上升。