海南自貿港將封關 目標無感通關

海南日前宣布，海南自由貿易港將在2025年底前適時啟動「全島封關」運作。中新社指出，「全島封關」運作項目建設是海南自貿港建設的標誌性和基礎性工程，也是海南省當前的「一號工程」。根據時間表，2023年底前要具備封關硬體條件，目前相關項目建設正在緊鑼密鼓推進中，「無感通關」成為重要目標。

報導稱，位於瓊州海峽南岸的海口新海港和南港「二線口岸」（貨運）集中查驗場所建設現場施工正酣。登高遠眺，項目呈長條狀，在南北綿延數公里的作業面上，樁機林立、機械轟鳴，土方運輸車輛穿梭往來，數百名建設者正進行土方回填、材料加工等各項工作。

「這是目前海南自貿港封關運作建設項目中最大的基礎性工程，對二線口岸封關運作如期順利進行具有重大戰略意義」，施工單位中鐵廣州工程局集團有限公司負責該項目的總工程師李欽臣介紹，項目總投資約人民幣21.8億元，總建築面積約23.37萬平方米，相當於33個標準足球場，將建設公共貨物查驗場地，貨檢與運輸工具查驗場地。

官方資料介紹，這一查驗場所啟用後，從海南自貿港進入中國大陸的出島貨車都將在此進行稅收和證照查驗，再進入港口登船。根據交通需求預測，預計到2025年可實現每年172萬輛離島貨車和4,400萬噸離島貨物的查驗，實現「一次過檢、一次查驗、一次放行」的無感通關目標。

李欽臣說，「計劃4月中旬完成全部土方回填，屆時將全面轉入基礎和主體工程施工，計劃在今年12月31日完工」。

中新社指出，位於海口美蘭國際機場的海南機場（海口）封關運作項目則是海南自貿港首個開工的封關運作航空口岸設施項目，未來將兼具「對外開放口岸」和「二線口岸」功能。美蘭國際機場T2航站樓目前已竪起多個圍籬進行施工。

海口美蘭國際機場基建管理部總經理曹永春介紹，該項目分為硬體改造和軟體籌備兩部分，其中硬體改造任務已於2022年5月31日開工，截至目前T1航站樓、T2航站樓、國際航站樓等六個改造點位已開工五個，計劃今年10月基本完成增設CT機、毫米波檢查儀等查驗設備的調試。軟體籌備工作也同步推進，計劃今年底完成招標採購以及信息化硬體安裝。

對於海南日後實施「全島封關」，旅客從空港口岸離島，安檢時間是否會增加？曹永春表示，屆時機場安檢和海關將融合監管，實施「一機雙屏、集中判圖」的旅檢模式和貨物先期預檢的貨檢模式，可以實現旅客從驗證到人身檢查再到行李檢查的全流程自助通關、無感通關」。

海南省宣傳部部長王斌日言表示，由海南省牽頭的25個全島封關運作第一批項目已全部開工建設。「項目建成後將有效滿足海南自貿港全島封關運作軟硬件設施需求，為實現多手段、少手續的安全監管和低干預、便利化的精準監管提供重要支撐」。