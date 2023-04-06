成功打入三星供應鏈 聞泰科技證實拿到2023年度手機及平板產品訂單
大陸手機ODM大廠聞泰科技今（6）日官網發布，「成功拿下三星2023年度手機及平板產品的ODM訂單」，雙方並在上海研發中心簽署了三星新專案研發協定，並赴加興的聞泰嘉興智慧製造產業園，實地調研ODM產線的生產實況。聞泰雖未證實三星採購量，但市場傳聞下半年至少將交付4,500萬部ODM產品。
繼加入果鏈後，聞泰科技成功打入三星的供應鏈，官網發布，三星採購部朴副社長、三星高端機研發李副社長等5日到聞泰通訊上海研發中心，與聞泰通訊輪值CEO高岩、COO顏運興等座談。會議上，雙方簽署了三星新專案研發協定，聞泰科技成功拿下三星2023年度手機及平板產品的ODM訂單。雙方將在手機及平板產品的研發製造上繼續攜手共創，打造更多高品質的智慧型終端產品。
會議結束後，三星一行在聞泰通訊製造中心總裁張秋紅陪伴前往聞泰嘉興智慧製造產業園參觀，調研了ODM產線的生產實況。
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