成功打入三星供應鏈 聞泰科技證實拿到2023年度手機及平板產品訂單

大陸手機ODM大廠聞泰科技今（6）日官網發布，「成功拿下三星2023年度手機及平板產品的ODM訂單」，雙方並在上海研發中心簽署了三星新專案研發協定，並赴加興的聞泰嘉興智慧製造產業園，實地調研ODM產線的生產實況。聞泰雖未證實三星採購量，但市場傳聞下半年至少將交付4,500萬部ODM產品。

繼加入果鏈後，聞泰科技成功打入三星的供應鏈，官網發布，三星採購部朴副社長、三星高端機研發李副社長等5日到聞泰通訊上海研發中心，與聞泰通訊輪值CEO高岩、COO顏運興等座談。會議上，雙方簽署了三星新專案研發協定，聞泰科技成功拿下三星2023年度手機及平板產品的ODM訂單。雙方將在手機及平板產品的研發製造上繼續攜手共創，打造更多高品質的智慧型終端產品。