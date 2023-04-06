對抗美國 大陸考慮禁止稀土磁鐵技術出口

美日荷聯手限制向大陸出口相關晶片製造設備後，日經中文網報導，大陸正在討論禁止出口用於生產用於電動汽車、風力渦輪機電機和其他產品，使用稀土高性能磁鐵等的製造技術。

報導指出，大陸將透過在稀土領域掌握主導權來抗衡美國。大陸商務部和科技部在2022年底發布的「中國禁止出口限制出口技術目錄」的修訂方案中，增加和修改了43項內容。

與2008年發布的清單和2020年的修訂版相比，透過詳細寫明技術條件加強監管。具體而言，針對禁止和限制出口的稀土的冶煉與加工等納入了詳細規定。

另外，對於製造使用稀土的高性能磁鐵所需的合金等，也規定了禁止和限制事項。目前已結束面向專家等的公開徵求意見工作，預計最早將在今年內完成修訂。

根據美國地質調查局（USGS）指出，在全球稀土生產中、大陸比重雖從10年前的約9成降至2022年的約7成，不過大陸在精煉、加工領域持續掌控主導權，美國生產的稀土大多出口至大陸精煉再進口回美國。

隨著中美對立的尖銳化，大陸領導層力爭使本國成為能與美國抗衡的「製造強國」。由於在半導體領域處於劣勢，日本資源行業相關人士觀點認為，大陸「或將稀土視為日美的弱點，作為談判籌碼加以利用」。

日本官房長官松野博一5日的記者會上表示，將持續關注大陸制度的影響。