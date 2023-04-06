已有31間銀行參與大灣區「跨境理財通」 資金匯劃逾114億

中國人民銀行廣州分行黨委委員、副行長郭雲喜6日表示，粵港澳大灣區跨境理財通試點上線後，截至今年2月底，大灣區9個大陸城市中，已有31間銀行參與跨境理財通業務試點，為4.36萬名個人投資者提供相關服務，涉及1.86萬宗跨境資金滙劃，金額達到人民幣26.66億元（新台幣114.6億元）。

郭雲喜在新聞發布會上指出，其中，「南向通」資金滙劃人民幣20.97億元，「北向通」資金滙劃人民幣5.69億元。

郭雲喜提到，目前參與「南向通」的大陸投資者達1.21萬人，參與「北向通」的港澳投資者3.15萬人。港澳投資者人數較2021年底增長1.3倍，增長速度是大陸投資者的2.2倍。

關於試點銀行方面，郭雲喜表示，目前參與試點的31間大陸試點銀行，涵蓋國有銀行、股份制銀行和外資銀行等機構；其中8間試點銀行同時與港澳銀行機構建立業務合作關係，也有20間試點銀行同時開通「南向通」和「北向通」業務。

郭雲喜提到，截至2月底，參與跨境理財通的個人投資者購買投資產品市值餘額人民幣6.73億元。其中，「北向通」下，港澳個人投資者持有境內投資產品市值餘額人民幣2.39億元；至於「南向通」下，大陸個人投資者持有港澳投資產品市值餘額人民幣4.34億元。

郭雲喜指出，2022年試點範圍有序擴大，試點銀行平穩上線，投資者數量和資金劃轉穩步提升，成為暢通粵港澳大灣區金融互聯互通，推動粵港澳大灣區規則銜接機制對接的一大亮點。「隨著港澳與內地恢復正常通關，『跨境理財通』業務迎來新機遇。」