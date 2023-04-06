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王軍：陸新能源車製造業銷售收入第一季同比增長35.2%

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸國家稅務總局局長王軍(中)表示，今年第一季大陸新能源汽車製造業銷售收入同比增長35.2%。 (中國網)
大陸國家稅務總局局長王軍(中)表示，今年第一季大陸新能源汽車製造業銷售收入同比增長35.2%。 (中國網)

大陸國家稅務總局局長王軍今天在國新辦舉行的發布會上表示，今年一季度，生態保護和環境治理業銷售收入同比增長18.1%，風能、太陽能光伏等清潔能源發電同比增長21.8%，均保持較高增幅，且顯著快於全國總體水平。特別是新能源車製造業銷售收入，在去年一季度大幅增長111.5%的高基數上，今年一季度仍然同比增長35.2%，保持了良好增勢。

而國家稅務總局總會計師羅天舒則在同一場記者會上表示，稅務部門將繼續在四個方面做好工作：一是既支持基礎研究，又支持應用創新。落實落細企業投入基礎研究、促進科技成果轉化等方面的稅收優惠政策。二是既支持培育壯大新興產業，又支持改造提升傳統產業。落實支持新一代信息技術、新能源汽車等新興產業發展的稅收優惠政策，認真落實企業研發費用加計扣除比例由75%統一提高至100%這一制度性安排。

他說，三是既支持初創期企業輕裝上陣，又支持成熟期企業發揮好科技攻關主力軍的作用。落實鼓勵科技企業孵化器等創業平台及創業投資企業的稅收優惠政策。四是既支持創新要素中物的積累，又支持人的集聚。對企業科技人員取得的股權獎勵以及高校院所研究人員取得職務科技成果轉化的獎勵給予個人所得稅優惠。

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