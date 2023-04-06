陸稅務總局長王軍：大陸經濟總體向好 可實現5%目標

大陸國家稅務總局局長王軍上午在大陸國務院新聞辦舉行的記者會上，對於中國大陸今年第一季度經濟運行的具體情況，以「六個逐步向好」進行闡述。這六個逐步向好，一是經濟運行的態勢逐步回升向好。二是經營主體逐步活躍向好。三是工業生產逐步恢復向好。四是消費需求逐步擴大向好。五是創新動能逐步增強向好。六是綠色發展逐步加力向好。他表示，大陸今年5%的經濟增長目標一定能實現。

他說，在看到經濟運行呈現出總體向好、逐月向好、下步還會更好一些的大態勢的同時，也要清醒地看到，國內外不確定不穩定的因素仍然較多，高質量發展的內生動力亟待進一步增強，經濟發展還面臨著不少這樣那樣的問題及困難，全年5%左右的經濟增長預期目標，他相信一定會實現，但是需要付出艱辛的努力。

王軍並表示，從稅收大數據上顯示，大陸企業對未來生產經營的信心在轉強。3月份，全國企業採購金額同比增長14.1%，較1─2月份提高12.8個百分點，4月1日─5日進一步提升至同比增長23.8%。企業前有大量購進，就意味著後有較多產出，加之去年4月基數較低，今年一系列宏觀經濟政策正持續顯效。

他表示，可以肯定地講，4月份企業銷售收入同比增幅比3月份還會高一些。從4月1日—5日企業銷售收入增長情況看，同比上升到了21.2%的高點上。簡而言之，中國大陸經濟在開年之季的發展態勢總體向好、逐月向好，而且在持續向好。