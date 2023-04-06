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大陸海巡06台海巡查 我航運業者將拒登檢並報海巡署戒護

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆相關航運業者人員表示，已接獲 航港局通知，如遇對方海警登檢要求，應予拒絕，並立即通報海巡署協助戒護、應處。圖／海巡署提供
基隆相關航運業者人員表示，已接獲 航港局通知，如遇對方海警登檢要求，應予拒絕，並立即通報海巡署協助戒護、應處。圖／海巡署提供

大陸福建海事局5日啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，期間大陸執法人員將對兩岸直航貨船、作業船現場實施「登檢」。對此，基隆相關航運業者人員表示，已接獲航港局通知，如遇對方海警登檢要求，應予拒絕，並立即通報海巡署協助戒護、應處。

大陸福建海事局透過社群媒體宣稱將啟動台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動，並對我國船隻實施「登檢」。

基隆相關航運業者人員表示，目前還沒有特別狀況，如果被強行登檢可能影響原有航程時間，會發生什麼狀況也不知道。

相關人員說，昨晚已接獲航港局指示因應作法，航港局通知相關業者，如遇對方海警登檢要求，應予拒絕，並立即通報海巡署協助戒護、應處。

航港局表示，已立即透過小三通及海運小兩會聯繫管道向陸方有關單位表達我方強烈不滿與嚴正抗議，疫後逐步恢復兩岸海運健康有序交流及運作，為我方持續推動之政策方向，近期小三通恢復常態化運作並擴大搭乘對象即是具體推動作法，若陸方執意採取片面作為，將對兩岸正常交流製造阻礙。

航港局 海巡署 基隆

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