大陸啟動台海巡航巡查 陸委會警告：將被迫採相應作法

大陸福建海事局5日啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，期間大陸執法人員將對兩岸直航貨船、作業船現場檢查，對此陸委會5日晚間回應稱，陸方作為係蓄意升高兩岸緊張情勢，我方已向陸方表達強烈不滿及嚴正抗議，並警告倘若陸方執意採取片面作為，「我方勢將被迫採取相應作法」。

據大陸福建海事局微信公眾號消息，5日上午由大陸大型巡航救助船「海巡○六輪」領銜的海事執法船艇編隊開啟為期三天的台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動。

大陸官方指，專項行動期間將對「平潭對台直航集裝箱航線、小三通客運航線、台灣海峽船舶習慣航路、商漁船通航密集區以及非法採砂活動多發區等水域開展巡航巡查」，大陸執法人員還將對兩岸直航貨船、作業船現場檢查。

陸委會5日晚間發出新聞稿表示，陸方作為係蓄意升高兩岸緊張情勢，影響區域和平穩定，且明顯違反兩岸海運協議及海事通用慣例，將對兩岸間的交通正常往來產生嚴重不利影響，我方已向陸方表達強烈不滿及嚴正抗議。

陸委會強調疫後逐步恢復兩岸健康有序交流，是我方持續推動的政策方向，「惟若陸方執意採取片面無理作為，對兩岸正常交流製造阻礙，我方勢將被迫採取相應作法，後面衍生的相關責任必須由陸方負擔」。