河北泊頭鮮梨 外銷30多國

由河北省農業農村廳和滄州市政府聯合主辦的河北鮮梨出口產銷招商對接會4日在泊頭市舉辦。來自阿聯酋杜拜的奕天壹果蔬有限公司、俄羅斯京克公司等20餘家全球知名大型鮮梨進口採購商和河北長城、河北天波等30餘家河北鮮梨出口供應商，以及河北60多家鮮梨產銷聯盟成員、國內採購商參會，現場簽約11.5億元人民幣。

中新社報導，泊頭是中國著名的古老梨區之一。目前，泊頭梨樹種植面積25萬畝，年產鮮梨50萬噸，出口30多個國家和地區。

特意從荷蘭來參加此次招商對接會的荷蘭果蔬進口商Farm house集團產品經理黃賢說，近年來，泊頭鮮梨品質逐年提高，廣銷歐盟超市，特別是德國高端超市。雖然這半年受歐盟經濟增長緩慢影響，消費者消費成本增加，但鮮梨仍是零售客戶選擇的主要水果產品之一。 中國大陸農業農村部農業貿易促進中心聯絡合作處處長趙學盡說，世界每10個梨就有7個來自中國，在國外市場的中國梨每2個就有1個來自河北。作為大陸最大鮮梨產地，河北省種植面積超過10萬公頃，年產量達360萬噸，年出口超過15萬噸，擁有晉州鴨梨、泊頭鴨梨等多個中國地理標誌保護產品。其中，晉州鴨梨和泊頭鴨梨先後被納入《中歐地理標誌協定》互認互保清單。