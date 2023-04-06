滬發展文旅 吸引投資

第二屆上海旅遊投資促進大會4日舉行，會上啟動了2023年上海文旅四大集群重大簽約投資、授信「雙千億」項目，為上海打造亞太旅遊投資門戶添磚加瓦。

中新社報導，今年以來，隨各項利好政策的相繼發布，上海文旅業加快重振和全面復甦。海內外投資商對來滬投資文旅項目表現出濃厚興趣，紛紛行動搶占先機。 本屆上海旅遊投資促進大會集中發佈了2023年上海重大文旅簽約投資項目28個，總投資1080億元（人民幣，下同）。簽約投資的項目涵蓋上海文旅四大集群，主要包括以奉賢烈士事跡陳列館等為代表的紅色文旅集群項目4個，以豫園福佑文商旅綜合體等為代表的海派文旅集群項目6個，以召稼樓古鎮二期等為代表的江南文旅集群項目8個，以外灘藝術中心等為代表的時尚文旅集群項目10個。

上海市文化和旅遊局會同中國人民銀行上海分行共同發布《金融支持上海文化和旅遊行業恢復和高質量發展》政策文件，中國銀行上海市分行、上海銀行等10家合作銀行聯合發布《上海金融支持文旅行業恢復和高質量發展綜合服務方案》，為上海重大文旅投資項目聯合授信1000億元，授信項目96個，支持文旅行業加快重振。 上海市文化和旅遊局局長方世忠表示，上海今年重點佈局紅色文旅、海派文旅、江南文旅、時尚文旅四大集群，進一步強信心、擴消費、抓投資、穩增長。