北京台青 靠定製服走出紅海

「大陸年輕人越來越注重個性化，私人定製的市場潛力還很大」，台灣青年葉浩昕在北京從事服裝定製十多年，對這個行業的發展充滿信心。

中新社報導，2011年，在台北從事西服定製相關工作的葉浩昕被派到北京開拓業務。當時西服定製還未普及，他所在的台企以定製男士結婚禮服為突破口，幾年間在大陸開了幾十家門店。看到商機的葉浩昕在2014年自立門戶，創辦了自己的品牌。 「我們的客人大部分是準新郎，十年來已經服務了一萬多對新人」，葉浩昕說，很多男士是在結婚時第一次穿西裝，推出從兩千元到三萬元人民幣價格不等的定製服務，就是希望更多普通消費者能通過付出跟成衣差不多的錢，享受到更適合自己的服務。

近日，葉浩昕將在北京CBD商圈的工作室面積擴大了近一倍。談到「逆勢擴張」，他表示，新冠疫情趨緩後，今年前三個月的營業額是去年同期的1.5倍，原店舖有時候容納不了那麼多客人，所以在附近租了更大的房子，體驗感也更好。 他坦言，疫情對工作室的影響不大，因為客人大部分是準新郎，婚禮可能延期，但禮服仍會照做。疫情特別嚴重的時段訂單量有所下降，不過總體來看每一年的營業額均有穩步增長。

「大陸服裝定製的市場很大，競爭也很激烈」，葉浩昕說，工作室剛在建外SOHO開張時，這裡只有三家從事服裝定製的店舖，現在已經有二三十家。他通過與一些婚紗攝影、婚慶公司長期合作，有相對穩定的客戶來源。

葉浩昕說，顧客若體型有變化，或者不喜歡扣子的樣式，都可以修改、調換，終身免費。而熟客們在大眾點評、小紅書等平台上分享體驗，也能帶來一些新顧客。 三年沒回台灣，葉浩昕在兔年春節前帶著北京太太和女兒回家鄉住了一段時間。他笑言，與親朋好友團聚很開心。不過，已經習慣了北方飲食，回到台北反倒有些不適應。

長期在北京生活，葉浩昕見證了這座城市的快速發展。他擔任北京台資企業協會豐台區台商聯誼會的副會長，平時組織一些參訪活動，助台商了解最新政策，為遇到困難的台胞提供幫助。