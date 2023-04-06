北京房地產市場 首季需求回升

國際房地產專業服務和投資管理公司仲量聯行4日發布2023年第一季度北京房地產市場報告顯示，一季度北京房地產市場需求回升，商用、工業及高端住宅房地產市場開局良好，後程可期。

中新社報導，報告稱，一季度，北京辦公樓市場租賃活躍度顯著提升，全市淨吸納量由負轉正。零售地產市場得益於零售消費明顯增長，品牌租賃需求回升。工業物流市場需求持續增長，租金延續增長態勢。高端住宅市場迎來積壓需求的釋放。

其中，北京辦公樓市場呈現需求回升態勢。在經歷了2022年下半年「安靜」的市場行情後，租賃活躍度自2023年初開始有所回升。從成交數量方面來看，超過60%的甲級辦公樓租賃需求來自1000平方公尺以下的面積。從行業分布來看，金融業貢獻了甲級辦公樓租賃市場成交總量的40%。

在今年春節假期期間，北京市重點零售企業銷售額已復甦至疫情前水平，較2019年增長13.2%。客流量與消費熱度延續到3月，推動了餐飲、時尚品牌等在全市購物中心積極尋求可租賃面積。2022年一度經歷最大規模退店的餐飲業態在今年第一季度顯著擴張，新租店舖面積達到全市增量的38%。

北京工業物流市場租金持續攀升。2023年一季度市場租金環比增長1.3%，同比增長5.0%。報告認為，2023年將會成為北京物流市場的重要轉折點，市場擴容將釋放之前被供應限量所抑制的強勁需求，在短期內改變現有市場格局。

此外，儘管適逢春節假期這一地產傳統淡季，但在市場情緒改善和供應端持續放量的多重作用下，前期累積的需求集中釋放，推動北京高端住宅市場表現活躍。一季度，北京高端住宅市場共成交1383套，環比增長20.3%。報告分析，伴隨近期市場持續推盤，熱門地段的優質項目有望吸引購房者，預計北京高端住宅市場銷量在短期內仍將保持高位，其價格將保持平穩。