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宜商回鄉投資 2年逾1200億人民幣
第二屆中國宜商大會暨宜商總會成立大會4日在安徽省安慶市舉行，近600名海內外宜商代表匯聚宜城，共謀安慶發展。
中新社報導，安慶市別名「宜城」，是黃梅戲之鄉，位於安徽西南部，長江下游北岸，素有「萬里長江此封喉，吳楚分疆第一州」之美稱。
宜商是徽商「集團軍」中勁旅，舉辦中國宜商大會是安慶「內搭平台、外聯老鄉」的制度性安排。
安慶官方數據顯示，自2021年以來，海內外宜商回鄉投資規模超1200億元（人民幣，下同）。其中，簽約5億元以上項目42個，100億元以上4個。目前，已開工項目36個，已投產項目23個。
安徽省政協副主席、安慶市委書記張祥安說，安慶將引領好宜商，傳承宜商魂；團結好宜商，凝聚宜商之力；服務好宜商，塑造宜商之家。同時，要政企同心、內外同向，共同把宜商總會建好建強。
本次大會以「協同發展共創未來」為主題。會上，24個重點宜商項目集中簽約，簽約投資額近582億元；舉行了宜商總會揭牌儀式，正威國際集團董事局主席王文銀當選宜商總會會長。
王文銀說，安慶因長江而繁華，在清末民初時期曾與重慶、武漢、南京、上海並稱長江五虎。海內外宜商的「鳳還巢」，在安慶這片熱土上辛勤耕耘，將為安慶重振雄風、重塑輝煌播下希望的種子。
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