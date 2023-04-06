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特斯拉3月交車近8.9萬輛 銷量增35%

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國大陸全國乘用車市場信息聯席會（乘聯會）4日發布3月大陸新能源乘用車廠商批發銷量數據顯示，特斯拉中國3月共交付8萬8869輛，同比增長35%。

中新社報導，據特斯拉4月3日發布的2023年首季度全球生產及交付報告顯示，特斯拉首季度全球範圍共生產440808輛，交付422875輛，分別同比增長44.3%和36.4%，再次刷新紀錄。特斯拉中國2023年首季度共交付22萬9322輛。

根據特斯拉中國消息，特斯拉於3日晚間推出新版充電樁——CyberVault充電樁（又名賽博充），市場零售價5500元（人民幣）起。這款充電樁實現了本土設計、本土研發、本土製造，由特斯拉中國團隊結合車主的安裝環境、電力條件、使用場景等多方面因素，為中國車主量身打造。此外，賽博充主打一機兩用，除了可以在家充電，還兼顧隨車充的補能場景，進一步拓展用車半徑。

隨著大陸新能源汽車產業快速發展，充電基礎設施建設也隨之提速。據中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟發布的數據顯示，截至2022年12月，大陸全國充電基礎設施累計數量為521.0萬台，同比增加99.1%。其中，公共充電樁保有量179.7萬台，2022年月均新增公共充電樁約5.4萬台。

值得一提的是，《2022中國電動汽車用戶充電行為白皮書》顯示，2022年，23%的電動車用戶具有跨城市充電行為，較2021年12.3%提升超10個百分點。隨著車輛續航能力漸提升及充電基礎設施愈加完善，用戶跨城需求也在日益增加。 　特斯拉方面表示，截至2023年3月初，特斯拉已經在中國大陸布局1500多座超級充電站、1萬多台超級充電樁，以及700多座目的地充電站、1900多台目的地充電樁，並在北京、上海、深圳等地形成15分鐘充電生活圈。

特斯拉 車主

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