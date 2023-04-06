種業振興 「菜籃子」蔬果變豐富

隨著生活水平的提高，人們對於豐富美味健康的果蔬需求不斷增加。

新華社報導，近年來，「菜籃子」「果盤子」裡有哪些新變化？品種培育有哪些新進展？如何通過種業發展助力農業強國建設，滿足人們「舌尖上的幸福感」？在海南三亞舉辦的2023中國種子大會暨南繁硅谷論壇上，這些話題成為焦點。

「十幾年前我去北京新發地批發市場推銷蓮霧，人家問我蓮霧是什麼、怎麼吃？這些年過去，現在園裡的蓮霧供不應求，我們也一直在不斷培育優良品種。」在位於三亞市崖州區的中化農業蓮霧示範園，三亞南鹿實業股份有限公司負責人邢軍提起變化，感慨很深。

近年來，「菜籃子」「果盤子」品種豐富、品質提升，得益於種業發展不斷地加快。

在2023中國種子大會期間，中國工程院院士鄧秀新介紹了細胞工程育種解決柑橘籽多的問題，國家西甜瓜產業技術體系首席科學家許勇講述了利用分子標記輔助選擇聚合高糖、脆硬果肉、抗病的西瓜新材料……科技帶來的變化，引起很多人共鳴。

在蔬菜方面，據大陸國家大宗蔬菜產業技術體系首席科學家張友軍介紹，大陸主要產區的主要蔬菜良種覆蓋率達到96%，大陸國內品種生產覆蓋率在87%。蔬菜基因組學研究領跑全球，科研人員定位並複製了黃瓜苦味、番茄風味、白菜結球、生菜結球等重要基因，蔬菜育種對產業的支撐能力不斷增強。

在會議期間，專家們講述了果蔬種業發展面臨的現實情況和發展關鍵點。

種質資源是育種創新的前提。張友軍介紹，大陸現有4萬餘份蔬菜種質資源，名列世界前茅，但精準鑒定評價嚴重不足，而且國外資源和野生資源比較缺乏。

「適合機械化和設施栽培的品種是今後育種重點。我們做過一次測試，32個甘藍品種，適合機械化生產的只有1個。這是因為以前育種更關注產量和抗性，今後面對新需求，要充分考慮適合機械化和設施栽培。」張友軍說。

「菜籃子」「果盤子」裡的種業振興，既關係民生，也關係農業強國建設。

今年大陸將完成全國農業種質資源普查，加快構建開放協作、共享應用的種質資源精準鑒定評價機制。中國農科院正在實施科技創新工程重大科研任務，推動高端蔬菜品種國產化。夯實種業發展根基，加快培育突破性品種……以多樣化種源保障支撐落實大食物觀，各領域的人們正在努力。

「以蔬菜育種為例，以前培育出很多品種，但實際種的並不那麼多。」張友軍表示，種業創新必須充分發揮企業的主體作用，瞄準市場需求。要通過政府、科研院所與企業共同努力，切實加快育繁推一體化企業培育。

企業強，則種業強。近年大陸種業企業扶優取得新進展。農業農村部從3萬餘家農作物、畜禽、水產種業企業中遴選出270家優勢企業，對外公布名單並給予政策扶持。