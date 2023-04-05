聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫後經濟復甦 3月中國大陸大宗商品供需兩旺
隨著疫後經濟復甦，據中國物流與採購聯合會5日公布的數據顯示，3月大陸大宗商品指數為103.4%，為連續兩個月回升。央視網引述專家觀點指稱，預計4月經濟政策的穩增長效應將進一步顯現。
央視網報導，今年3月，大陸大宗商品指數為103.4%，較上月上升0.6個百分點，為2020年8月以來新高。
報導稱，大宗商品指數最近兩個月連續回升，表明隨著疫情因素明顯消退和傳統消費旺季到來，大宗商品行業預期持續好轉，採購、生產等經營活動積極。
從供應情況來看，中國物流與採購聯合會的數據顯示，主要大宗商品供應量繼續呈現全部上升，除成品油外，其餘品種供應增速均加快。 3月，鋼鐵、鐵礦石、煤炭、有色金屬、化工和汽車供應量分別月增6.4%、3.8%、5.3%、4.1%、4.8%和4.8%。
央視網表示，3月，大陸大宗商品市場運行形勢良好，供需兩旺，市場供應壓力得到有效緩解，商品去庫存化穩步推進。預計4月隨穩經濟政策的持續推進，穩增長效應將進一步顯現。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言