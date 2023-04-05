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疫後經濟復甦 3月中國大陸大宗商品供需兩旺

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸大宗商品市場3月表現持續好轉。圖為浙江一家不銹鋼廠。（新華社）
大陸大宗商品市場3月表現持續好轉。圖為浙江一家不銹鋼廠。（新華社）

隨著疫後經濟復甦，據中國物流與採購聯合會5日公布的數據顯示，3月大陸大宗商品指數為103.4%，為連續兩個月回升。央視網引述專家觀點指稱，預計4月經濟政策的穩增長效應將進一步顯現。

央視網報導，今年3月，大陸大宗商品指數為103.4%，較上月上升0.6個百分點，為2020年8月以來新高。

報導稱，大宗商品指數最近兩個月連續回升，表明隨著疫情因素明顯消退和傳統消費旺季到來，大宗商品行業預期持續好轉，採購、生產等經營活動積極。

從供應情況來看，中國物流與採購聯合會的數據顯示，主要大宗商品供應量繼續呈現全部上升，除成品油外，其餘品種供應增速均加快。 3月，鋼鐵、鐵礦石、煤炭、有色金屬、化工和汽車供應量分別月增6.4%、3.8%、5.3%、4.1%、4.8%和4.8%。

央視網表示，3月，大陸大宗商品市場運行形勢良好，供需兩旺，市場供應壓力得到有效緩解，商品去庫存化穩步推進。預計4月隨穩經濟政策的持續推進，穩增長效應將進一步顯現。

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