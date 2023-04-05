陸網路大老周鴻禕離婚 分前妻價值400億股份

中國大陸網路巨頭、360集團創始人周鴻禕近日與相識相戀27年的妻子胡歡離婚，據360集團4日晚間公告，按雙方簽訂的《離婚協議書》，周鴻禕擬將公司6.25%的股份分割至胡歡名下，按4日收盤價計算，價值達人民幣89.76億元（約新台幣400億元）。

4月4日晚間，360集團發布關於股東權益變動的提示性公告，公司董事長周鴻禕先生與胡歡女士，經「友好協商」解除婚姻關係，並就股份分割等事宜作出相關安排。

按照《離婚協議書》，周鴻禕擬將其直接持有的公司44658.52萬股股份(約占公司總股份的6.25%)分割至胡歡名下。

但360公告強調，這是一次私人關係的調整，不會導致公司控股股東、實際控制人變化。 360集團實際控制人仍為周鴻禕，表決權比例為52.45%。同時，周鴻禕與其一致行動人在未來12個月內沒有減持計劃，胡歡在未來6個月內不增持及減持上市公司股份。

1996年，周鴻禕在北大方正任職計算機軟體工程時，與同事胡歡相戀，婚後兩人育有2兒1女。周鴻禕曾在2018年2月底，360完成借殼回歸A股上市的活動上，和胡歡一同出席，他也曾自自傳中表示，自己是透過BBS認識胡歡，「她當時也在北大方正工作」。

不過在360回歸A股上市不久，據陸媒第一財經報導，2018年3月30日，周鴻禕曾發布了一則朋友圈，表示「我的人生竟然如此失敗，沒有任何意義」，次日再次發文解釋說自己狀態不好，「挫敗感源自平衡不好工作和家庭的無能。」

作為中國大陸早期的網路巨頭，周鴻禕近年轉趨低調，身價和公司估值也出現縮水。據2023年胡潤全球富豪榜，他的排名為1,226位，財富也從2019年的人民幣365億元，縮水至人民幣180億元（約新台幣800億元）。