天津海關助申報 RCEP簽發同比增77%

根據天津海關消息，2023年第一季度，天津海關累計簽發《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）證書超1200份，涉及貨值4.4億元（人民幣，下同），同比分別增長77%和72%。

中新社報導，3日，天津藍綠家居用品有限公司出口到日本的一批價值41萬元的家居塑膠用品，在日本清水港順利通關。憑藉天津海關簽發的一份RCEP原產地證書，這批貨物獲得日本海關關稅減讓4500元。

「這批貨正好趕上日本4月1日再次下調RCEP關稅，僅這一票貨物就比上個月少繳納1600多元的關稅，日本客戶對我司及時提供RCEP原產地證書非常感激。」天津藍綠家居用品有限公司辦事員劉慧說。

根據日本在RCEP協定中的降稅承諾，日本於協定生效之日（2022年1月1日）進行第一次關稅下調，此後於當年的4月1日進行第二次關稅調整。2023年4月1日，日本對其在RCEP協定項下進口關稅實施第三次關稅下調。

天津海關相關負責人介紹，為進一步助力轄區企業享受RCEP關稅優惠政策，天津海關積極利用海關大數據、信息化系統等梳理RCEP未享關稅政策紅利的進出口企業名單，逐家對企業進行政策宣傳。同時，對轄區企業採取「一企一策」精準幫扶，開展網格化服務，指導企業申報人員熟練掌握單一窗口RCEP項下報關單申報和原產地證書申請等相關操作步驟。