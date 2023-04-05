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陸房市穩步修復 銷售額止跌回升

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸今年第一季百強房企銷售額，出現一年多來首度同比正增長。圖為在山西太原，市民在詢問房屋訊息。（中新社）
大陸今年第一季百強房企銷售額，出現一年多來首度同比正增長。圖為在山西太原，市民在詢問房屋訊息。（中新社）

隨著中國大陸房地產市場銷售回升，一季度房企銷售額也結束了持續一年多的同比下跌態勢。

中新社報導，中指研究院企業事業部研究主管王琳3日在一場月度房地產市場形勢分析會上透露，今年1-3月份，百強房企銷售總額為1兆7589.5億元（人民幣，下同），同比增長8.2%。這是自2022年以來，百強房企銷售總額首次實現同比正增長。其中，3月份，百強房企銷售額環比上昇36.7%，同比上升24.6%，繼續保持雙增長態勢。

從房企競爭格局來看，各陣營企業數量變化幅度較小。一季度，銷售額超千億元的房企有1家，較去年同期減少1家，超百億元（1000億元以下）的房企有50家，較去年同期增加4家；超五十億元（100億元以下）的房企有77家，較去年同減少4家。

根據該機構統計，保利發展、萬科、碧桂園、中海地產和華潤置地一季度銷售額排名前五位。 　　

另據克而瑞研究中心統計，一季度，百強房企實現銷售操盤金額14827.7億元，累計業績同比轉正，增長3.1%。

2023年3月，百強房企實現銷售操盤金額同比增長29.2%，環比增長42.3%，同環比均保持增長且增幅較上月提升。

克而瑞研究中心認為，整體來看，隨著防疫政策優化調整、企業供應自低位回升，一季度特別是春節以來中國房地產市場止跌回升，表現出穩步修復的行情。但目前需求端的購買力仍處在歷史相對低位，市場熱度和企業銷售表現能否在二三季度得到延續，主要還是取決於行業預期和信心的修復情況。 　　

該機構認為，目前的行業形勢下，大陸央國企及部分優質民企發展韌性較強，中小房企競爭力不足，2023年房企競爭格局仍將繼續分化。

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