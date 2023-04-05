成本大減 德陽展示新碳捕集技術

全球最大的4兆瓦時熱功率（MWth）化學鏈燃燒示範裝置，近日在位於四川省德陽市的東方鍋爐德陽基地建成。這是全球性碳捕集標杆創新技術，標誌著中歐碳減排技術項目，朝著工業化大規模脫碳應用更近一步。

中歐碳減排技術研究項目，是推動化學鏈燃燒技術從實驗室走向工業大規模脫碳的重要中試環節，將為解決工業燃燒相關的碳捕集能耗和成本高的問題，提供全新的技術路線。近年來，大陸二氧化碳捕獲、利用與封存（CCUS）技術和項目穩步發展，但項目規模較小、捕集成本較高，限制了大規模商業化應用。化學鏈燃燒技術則是一種新型低成本碳捕集技術，成本不到傳統碳捕集技術的三分之一，研究成果可應用於電力、供熱、石化、化工、油氣等高排放行業的大規模碳捕集，具有顯著的環境效益和社會效益。

據了解，此次建成的化學鏈燃燒中試裝置，由東方鍋爐與清華大學、道達爾能源和法國石油研究院等單位共同設計，實現了燃料和空氣在燃燒過程中不直接接觸，使用載氧體顆粒在空氣反應器和燃料反應器兩個流化床之間的物料迴圈來傳輸氧，從而直接得到高濃度二氧化碳的煙氣。電廠可以基於化學鏈燃燒技術來捕獲煤、石油和天然氣等燃燒產生的高濃度二氧化碳，通過碳封存與利用等環節，將二氧化碳的價值最大化。該技術的應用，將是「雙碳」領域技術創新的重要科技成果。