汕頭玩博會 萬家企業參與

第22屆中國汕頭（澄海）國際玩具禮品博覽會（玩博會）3日下午閉幕。據統計，展會期間共計70746人次參觀，展會現場成交額30億元（人民幣，下同）。

中新社報導，此次玩博會以「玩具之都，燃動全球」為主題，設置玩具品牌館、機械館、IP與電商館、玩具綜合館和歷史發展館5大展館。來自美國、加拿大、德國、法國、俄羅斯、阿根廷、韓國、新加坡等國家和地區的海內外採購商齊聚玩博會尋覓合作商機。據主辦方介紹，國內外總客戶數為10127家。本地企業與國內外採購商代表簽訂意向協議金額108億元。

據介紹，玩博會期間還舉辦了十場行業論壇，涵蓋主題包括IP授權、電商、產業政策、就業對接等。多位專家聚焦行業熱門話題，現場分析玩具產業最新發展趨勢。其中，跨境電商對接會圍繞「精準配對、高效運作」的主題，多個國家海外採購商代表面對面交流、洽談、建立聯繫，為產品出口打開了全新的思路。

印尼玩具協會主席賴接福說，現在幾乎有65%的印尼商家都跟中國澄海的玩具工廠有合作關係，這一次看到很多產品已經不一樣了，進步了很多，非常好。

美國客商蘇立文表示，他這次專門來澄海尋找產品、供應商和客戶。

澄海玩具協會會長黃逸賢稱，澄海玩具將以本屆玩博會為新的起點，促進和帶動玩具創意產業轉型升級。