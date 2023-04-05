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陸物流業景氣回升5.4%

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國物流與採購聯合會3日發布數據顯示，3月份中國物流業景氣指數為55.5%，較上月回升5.4個百分點，連兩個月回升超過5個百分點。伴隨各地穩需求、促消費等政策實施，物流業景氣指數呈現強勁復甦態勢。

中新社報導，3月份，中國物流業景氣指數為55.5%，環比上升5.4個百分點，連兩個月回升，累計升幅超過10個百分點。中國物流信息中心物流統計處處長胡焓分析，指數走勢反映出在穩增長、穩預期、穩消費等政策作用下，供應鏈上下游產業活動趨於活躍，商品流通加快，行業微觀活力增強。 　各分項指數中，業務總量指數為55.5%，環比回升5.4個百分點，顯示物流行業業務規模在擴張區間，繼續保持較快增速。物流業新訂單指數環比回升4.4個百分點，顯示物流需求繼續改善，商品流通需求增多，訂單數量明顯增加，為行業景氣後期回升提供基礎保障。平均庫存量指數和庫存周轉次數指數回升到50%以上，環比分別回升2.2個百分點和3.9個百分點，顯示出生產和消費兩端均趨於活躍，庫存和周轉次數均有增加。 　　

胡焓表示，綜合來看，一季度物流業景氣指數平均水平較去年同期和四季度均有明顯回升，反映出一季度物流供需加快恢復，運行向好基礎有效鞏固。 　　

分析認為，從後期走勢看，3月份業務活動預期指數為58.1%，連續4個月回升，顯示出隨著經濟持續復甦，企業對物流行業將繼續快速增長的信心較強。

指數 庫存

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