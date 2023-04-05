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RCEP多國參展本屆消博會

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
海南省商務廳指出，多個RCEP成員國將參展第三屆消博會。圖為第二屆消博會，民眾現場選購商品。（新華社）
海南省商務廳指出，多個RCEP成員國將參展第三屆消博會。圖為第二屆消博會，民眾現場選購商品。（新華社）

大陸國務院新聞辦公室3日在北京舉行第三屆中國國際消費品博覽會（消博會）記者會。海南省商務廳廳長、海南國際經濟發展局負責人張斌出席，對《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）成員國的參展情況作了介紹。

中新社報導，第三屆消博會將於4月10日至15日在海南海口舉行。張斌指出，本屆消博會除中國大陸外，共有10個RCEP成員國參展。其中，日本、韓國、泰國、越南將以國家展團形式參展。

「日本參展面積超過1800平方公尺，包括50餘家企業的250餘個品牌，參展面積和品牌數均居RCEP成員國首位。馬來西亞、印尼、新加坡參展企業將集中展示咖啡和燕窩等特色產品。澳洲、紐西蘭的企業也將帶來乳製品、保健品、食品酒飲等領域消費精品參展。」張斌說。

張斌還表示，在消博會等平台的助推下，近年來海南與RCEP成員國合作不斷深化，主要體現在以下方面： 　一是貨物貿易規模快速增長。2022年，海南與RCEP成員國貨物進出口額711.8億元（人民幣，下同），同比增長23.7%。 　　

二是RCEP成員國企業加快在海南布局。2022年，海南吸引了RCEP成員國投資8.4億元，新設外資企業196家，主要來自新加坡、澳洲、日本、韓國、泰國等國家。 　　

三是海南企業走出去投資步伐加速。2022年，海南對RCEP成員國實際投資9.8億美元，同比增長近3倍。

四是互聯互通水平有所提高。海南洋浦港穩定運行的國際集裝箱班輪航線已達19條，其中至RCEP成員國的航線共12條。目前，海南與新加坡、泰國、柬埔寨等3國直飛國際航線實現復航，與新加坡、澳洲、韓國等3國貨運航線已開通，正推進恢復與越南、馬來西亞、日本、韓國、澳洲等國的客運航線。

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