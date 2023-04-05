桂新深化交流 闢貿易陸海通道

廣西壯族自治區商務廳3日介紹，為深化中（中國大陸）新（新加坡）兩國雙向投資合作，推動國際陸海貿易新通道建設，2023年中新互聯互通國際陸海貿易新通道（廣西—新加坡）經貿合作懇談會在新加坡舉行。

中新社報導，本次會議以「陸海相聯，命運與共」為題，為桂新雙方企業搭建交流合作平台，積極推動新加坡等國家參與國際陸海貿易新通道建設運營。中共廣西壯族自治區委員會書記劉寧，新加坡通訊及新聞部兼國家發展部高級政務部長陳傑豪、中國大陸駐新加坡大使館經濟商務公使銜參讚鍾曼英、新加坡工商聯合總會主席林明彥出席會議並致詞。 劉寧介紹，廣西是中國大陸面向東協和《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）成員國開放合作的前沿和窗口，是國際陸海貿易新通道的重要節點樞紐。今年，廣西將完成重大基礎設施項目投資700億元（人民幣，下同），北部灣港集裝箱吞吐量800萬標箱，海鐵聯運班列開行9000列，南寧機場國際貨郵吞吐量10萬噸，全面提升通道基礎設施能級和北部灣門戶港現代化水平，形成連接中國大陸與東協時間最短、服務最好、價格最優的陸海貿易新通道，為包括新加坡在內的東協企業投資興業提供廣闊商機。

陳傑豪表示，廣西是國際陸海貿易新通道的重要樞紐節點，新加坡真誠歡迎廣西企業前來投資興業，進一步擴大和深化雙方在貿易投資、港航物流、數位經濟、金融產業等各領域合作。 會上，廣西平陸運河集團有限公司首次在國際上就平陸運河項目作主題推介。桂新雙方企業還就港航物流、產業投資等領域進行交流。

據悉，4月2日至4日，由50餘家企業參加共100多人組成的廣西經貿代表團，赴新加坡交流。期間，廣西經貿代表團以談合作、拓渠道、促貿易為重點，拜訪中國大陸駐新加坡大使館經商處，並到相關企業、商協會走訪，聚焦大宗商品、國際物流、新能源、食品及珠寶加工等產業領域，與新加坡企業達成30個合作意向項目，簽約金額約131億元。