乘聯會3月電動車批發量 比亞迪20萬輛遠超特斯拉8萬輛

大陸乘聯會4日針對3月新能源車批發銷量初步數據顯示，特斯拉中國3月預估批發銷量為8.88萬輛，而比亞迪則達到了20.6萬輛，批發銷量遠遠超越特斯拉。

乘聯會預估3月新能源乘用車廠商批發銷量60萬輛，較上月增長20%，年增30%。預計第1季新能源車廠商銷量148萬，年增25%。

批發銷量又稱為廠商銷量，是指某一時期汽車生產商批量供貨給經銷商的總量。與最終把汽車銷售出去的零售銷量概念不同，但批發銷量可以初步看出銷售的情況。

乘聯會表示，今年年初因為受到新能源補貼政策停止，加上農曆春節假期提早，因此影響到大陸1月新能源車的市場銷量因而下跌，到了2月後逐步回穩;在3月雖然車市受到燃油車降價潮干擾，但仍能保持回暖趨勢。加上近期碳酸鋰降價，部分廠商主動在第1季進行產銷減速，降低生產端成本。

乘聯會稱對於3月乘用車市場仍然可以偏樂觀看待。該單位指出，今年2月，大陸乘用車市場新能源銷量在萬輛以上的10家廠商，批發銷量佔總體新能源車全月銷量的83%，這些企業3月預估銷量為47.7萬輛，按正常結構佔比預測，3月的全國新能源乘用車銷量在57萬多，加上部分中小企業電動車銷量較2月改善許多，因此能樂觀以待。