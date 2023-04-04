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乘聯會3月電動車批發量 比亞迪20萬輛遠超特斯拉8萬輛

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸汽車品牌比亞迪3月批發銷量為20萬輛，遠超特斯拉中國的8萬輛。記者黃雅慧／攝影
大陸汽車品牌比亞迪3月批發銷量為20萬輛，遠超特斯拉中國的8萬輛。記者黃雅慧／攝影

大陸乘聯會4日針對3月新能源車批發銷量初步數據顯示，特斯拉中國3月預估批發銷量為8.88萬輛，而比亞迪則達到了20.6萬輛，批發銷量遠遠超越特斯拉。

乘聯會預估3月新能源乘用車廠商批發銷量60萬輛，較上月增長20%，年增30%。預計第1季新能源車廠商銷量148萬，年增25%。

批發銷量又稱為廠商銷量，是指某一時期汽車生產商批量供貨給經銷商的總量。與最終把汽車銷售出去的零售銷量概念不同，但批發銷量可以初步看出銷售的情況。

乘聯會表示，今年年初因為受到新能源補貼政策停止，加上農曆春節假期提早，因此影響到大陸1月新能源車的市場銷量因而下跌，到了2月後逐步回穩;在3月雖然車市受到燃油車降價潮干擾，但仍能保持回暖趨勢。加上近期碳酸鋰降價，部分廠商主動在第1季進行產銷減速，降低生產端成本。

乘聯會稱對於3月乘用車市場仍然可以偏樂觀看待。該單位指出，今年2月，大陸乘用車市場新能源銷量在萬輛以上的10家廠商，批發銷量佔總體新能源車全月銷量的83%，這些企業3月預估銷量為47.7萬輛，按正常結構佔比預測，3月的全國新能源乘用車銷量在57萬多，加上部分中小企業電動車銷量較2月改善許多，因此能樂觀以待。

此前，特斯拉在3日公布3月全球交付數據。2023年第1季全球交付42.2萬台；另外，據比亞迪2日發布的3月產銷快報，3月比亞迪新能源汽車銷量為20.7萬輛，年增97.45%；其中，海外銷售新能源乘用車合計1.3312萬輛；今年前3個月，新能源汽車累計銷量為55.2076萬輛，年增92.81%。

大陸乘聯會公布3月新能源車批發銷量初步數據。圖取自IT之家
大陸乘聯會公布3月新能源車批發銷量初步數據。圖取自IT之家

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