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人行中心任務 易綱：維護幣值穩定與金融穩定

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
人行行長易綱4日在「2023中國金融學會學術年會暨中國金融論壇年會」發表演說談及人行中心任務。圖取自第一財經
人行行長易綱4日在「2023中國金融學會學術年會暨中國金融論壇年會」發表演說談及人行中心任務。圖取自第一財經

綜合陸媒報導，人行行長易綱4日在「2023中國金融學會學術年會暨中國金融論壇年會」表示，人行兩項中心任務就是維護幣值穩定和金融穩定，在這一點上，市場認識越來越統一。

易綱說明，大陸實施穩健貨幣政策，政策調整適當向「穩健的直覺」靠攏。而這個「直覺」，從歷史看，可以是大陸一直以來的經驗值；從時間軸看，可以是過去不同周期的平均值；從國際視角看，可以是地區之間的平均值。

易綱強調，人行在制定貨幣政策時，充分考慮了對經濟、就業、投資以及老百姓存款收益率等方方面面的影響，「是以人民為中心的。」

在貨幣總量上，易綱表示，人行主要通過降低存款準備金率，把過去「凍結」的流動性釋放出來，提高貨幣乘數，以基本穩定的央行資產負債表支持貨幣信貸的合理增長。人行資產負債表規模在過去5年來年均僅增長3%左右，保持基本穩定，同期，大陸廣義貨幣供應量（M2）和社會融資規模年均增速都在10%左右，與近8%的名義國內生產總額（GDP）年均增速基本匹配。

在幣值穩定上，易綱解釋，幣值穩定有兩重含義：一是物價穩定，二是匯率基本穩定。他引用數據介紹，人民幣對美元匯率在過去5年波動率均值約4%，較以前有所提高，但略小於實施浮動匯率制度的主要貨幣的平均波動水平。

此外，易綱也提及過去20年，國際清算銀行計算的人民幣實際有效匯率升值了約40%，年均升值約2%；人民幣對美元升值了約20%，年均升值約1%。這些支撐了大陸GDP總量和人均GDP換算成其他國際貨幣後，能保持平穩增長。

而在化解重點企業集團與金融機構風險上，易綱表示，目前高風險中小金融機構數量從高峰時的600多家降到半數約300多家;同時壓縮「類信貸」高風險影子銀行規模人民幣30兆元。近5000家P2P網貸機構已全部停業。

易綱 人民幣

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