華為2022年分紅720億元 持股員工人均50.6萬元！

集微網消息，據華為公告顯示，華為公司內部有權機搆決議，擬發股東分配股利人民幣719.55億元(約3187.61億新台幣)。相比2021年分紅總額614.04億元，同比增加105.51億。

華為表示，該股利分配系公司正常利潤分配，對公司生產經營、財務狀況及償債能力無不利影響。

華為通過工會實行員工持股計劃，根據華為披露，員工持股計劃參與人數為 142315人（截至2022年12月31日），參與人均為公司在職員工或退休保留人員。按此計算，華為持股員工平均分紅約50.6萬元/人。

任正非作為自然人股東持有公司股份，同時，任正非也參與了員工持股計劃。截至2022年12月31日，任正非的總出資相當於公司總股本的比例約0.73%。

近幾年來，任正非總持股比例連續下降，2018年至2022年分別為1.14%、1.04%、0.90%、0.84%、0.73%；相反，持股員工數量持續增加，2018年至2022年分別為96768人、104572人、121269人、131507人、142315人。

3月31日，華為發佈2022年年度報告。2022年實現銷售收入6423億元，同比上升0.9%。淨利潤為356億元，同比下降68.7%。

華為輪值董事長徐直軍指出：“回顧2022年，嚴峻的外部環境和非市場因素，繼續影響著公司經營。身處暴風雨中，我們在繼續奔跑，努力保障業務連續，確保對客戶的支持與服務；我們也努力多打糧食，使自己既能生存下來，也能為未來的發展打下基礎。”

（校對/李梅）