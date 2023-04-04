陸工信部副部長會劉揚偉、王雪紅：歡迎台企續紮根大陸

大陸工信部副部長王江平日前分別在北京會見富士康董事長劉揚偉、宏達集團董事長王雪紅、威盛集團董事長陳文琦等人，強調歡迎台企繼續紮根大陸，加強兩岸新技術領域合作。

據大陸工信部官方「工信微報」微信公眾號4日消息，王江平3日分別與上述台灣企業家會面，就兩岸電子資訊產業合作等議題交換意見。王江平表示，工信部將持續落實台資企業同等待遇，為台胞台企在大陸發展創造良好環境。

近期台灣企業高層頻頻到訪大陸。大陸國台辦主任宋濤3月21日在北京會見商總交流團時指出，將穩步推進對台各項工作，助力台商台企融入新發展格局、參與高質量發展，「希望包括商業總會會員企業在內的台灣商業、服務業企業把握中國式現代化全面推進的歷史機遇，在大陸實現更好的發展」。

同日宋濤也會見到訪的台泥集團董事長張安平一行，宋濤表示將以中共總書記習近平的重要講話作為根本遵循和行動指南，穩步推進對台各項工作。「今年以來，大陸經濟運行企穩回升，為台企轉型升級、紮根發展提供了重要機遇。希望台泥集團堅定信心，把握中國式現代化全面推進的歷史機遇，與大陸同發展、共進步」。

日前商總已經到訪大陸，而工總將於4月17日率團訪問大陸，工商協進會則規劃於5月22日與三三會共同組團訪陸。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮3月29日表示，除上述活動外，一些地方涉台經貿活動也在緊鑼密鼓籌備中，如青海省將於今年4月或5月舉辦第二屆兩岸企業家共謀高品質發展論壇，福建省將於4月舉辦首屆海峽兩岸鄉村振興與共同富裕論壇、於5月舉辦海峽兩岸商品交易會，湖北省將於6月舉辦第十七屆湖北．武漢台灣周。