支持外資證券率先落戶 上海市推41項穩外資外貿舉措

大陸官方正積極穩外資，作為大陸對外重點門戶的上海市推出多項「引進來、走出去」具體舉措。上海市副市長華源4日在記者會上介紹，針對穩外資、外貿共提出41項措施，包括圍繞財稅、金融、人員往來、進出口等方面提出支持或便利化舉措，推動外資項目落地；支持銀行機構對離岸貿易結算跨幣種收付；加強外資服務工作等。與此同時，上海市商務委主任朱民表示，加快推進公共海外倉建設，支持中小微企業通過海外倉「抱團出海」。外界認為這41條新政「含金量」十足。

其中，穩外貿方面以促進穩規模、促轉型、拓市場、優環境為主線，共提出21條措施；穩外資方面聚焦擴增量、穩存量、提質量，共提20條措施。

上海市推出措施包括，支持外資證券、基金、期貨、人身險、養老金管理、理財、財務公司率先落戶上海；支持外資企業平等享受各類產業政策、技術改造和數位化改造等政策。符合條件的總部企業可依法依規享受資助和獎勵等。

值得注意的是，華源介紹，將在上海市範圍試點拓寬QFLP（合格境外有限合夥人）基金的外商投資渠道；擴充外國高端人才（A類）和外國專業人才（B類）的認定範圍；為外資企業的高管、外籍技術人員本人和家屬提供出入境和停居留便利等。

在外貿出口方面，上海市政府指出，「兩頭在外」（指原材料、銷售市場都在境外）醫療器械產品進入海關特殊監管區域或保稅物流中心可免加貼中文標籤；加快推進洋山特殊綜合保稅區三期擴區，研究擴大洋山特殊綜保區徑予放行口岸。

在協助大陸企業走出去方面，朱民介紹將支持企業參加境內外展會、並利用好《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP），同時發揮「海外倉」境外物流節點等；開展更高水平人民幣貿易投資便利化試點，將更多優質企業納入便利化政策範疇。

據上海市公布最新數據，上海市在2022年貨物進出口和實際使用外資規模雙創下歷史新高，全市外貿進出口人民幣4.19兆元，增長3.2％；今年前2個月，上海市貨物進出口增長0.7%，實際使用外資增長18%，新增跨國公司地區總部11家、外資研發中心5家，累計分別達到902家、536家。