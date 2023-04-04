保護台胞合法權益 8名蘇州台胞受聘為工作聯調員

江蘇省蘇州市中級法院，日前與蘇州市台辦召開涉台民商事法律服務共建工作會議，簽署涉台民商事法律服務共建機制工作備忘錄，8名台胞受聘擔任蘇州市中級法院涉台審判工作聯調員。

江蘇省廣播電視總台旗下新媒體「我蘇網」報導，聯調員代表古祝瑛表示，做好一名聯調員，需要深入瞭解海峽兩岸的法律規則體系和文化，具備良好的溝通能力、決策能力和判斷能力，更要具備高度的責任心、敬業心和合作團隊精神。希望努力扮演好這個角色，努力為涉台司法事務盡自己最大一份心意。

涉台審判工作聯調員由熟悉兩岸法律規則並具有一定影響力的台胞擔任，主要負責協助法院諮詢瞭解台灣相關規定，監督評議法院涉台審判工作，擔任特邀調解員參與涉台糾紛調處，協助辦理涉台訴訟相關事務，並可按規定程序選任為陪審員。

大陸全國人大台灣省代表團代表鄒振球認為，涉台審判工作聯調員是連接政府和廣大台胞的橋樑和紐帶，透過參與涉台司法相關工作，讓台胞對大陸的法律體系以及社會治理體系現代化進程有更多瞭解。

大陸全國人大台灣省代表團代表陶駿希望法院以共建會議為契機，繼續依法公平公正審理好涉台民商事案件，做好糾紛多元化解工作。充分發揮好聯調員的作用，打造更多具有蘇州辨識度的典型案例，進一步優化法治化營商環境。

下一步，蘇州法院將不斷鞏固提升涉台案件辦理質效，充分發揮涉台審判工作聯調員在化解涉台民商事糾紛、完善涉台法律服務方面獨特積極的作用，穩步推進台商投資環境再優化，切實提升在蘇台胞的獲得感，幸福感。