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美光：接受審查期間 在中國業務運營正常

集微網／ 集微網

集微網消息，綜合外媒報導，美光周一表示，其在中國的業務運營正常，同時正在配合中國政府對其產品進行網絡安全審查。

該公司在一份對聲明中表示，“美光的產品出貨、工程、製造、銷售和其他職能部門都在正常運作。”

上周，中國網絡安全讅查辦公室表示將對美光在中國銷售的產品進行安全讅查。

外媒報道稱，該調查加劇了中美之間的緊張關系，兩國在半導體技術的控製權問題上爭論不休。美國出台了一系列出口限製措施，旨在阻止中國建設尖端芯片產業和裝備軍隊。與此同時，中國已曏世界貿易組織提出申訴，稱美國正在破壞貿易規則。

美光在中國的銷售額約佔其銷售額的11%，其股價周五在調查宣佈後下跌4.4%。周一又下跌了1.2%。

對於對美光在中國銷售產品進行安全讅查，中國外交部發言人毛甯稱，中國有關部門依法依規對影響或者可能影響國家安全的網絡產品進行網絡安全讅查，是一種正常的監管措施。對於所有的企業來說，不管是中國企業還是美國企業，還是其他國家的企業，在中國經營首先要做到的是遵守中國的法律法規，只要能夠守法合法經營，就沒有什麽可擔心的。

美國 半導體 外交部

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