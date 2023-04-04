推廣贛菜美食 簽約金逾129億元

2日在「客家搖籃」江西省贛州市舉行的第五屆贛菜美食文化節上，20個重點合作項目集中簽約，簽約金額129.3億元人民幣。

中新社報導，第五屆贛菜美食文化節以「客家『肴』籃 贛菜飄香」為主題，由江西省商務廳、贛州市政府聯合主辦，主展區面積2.5萬平方公尺，吸引了450餘家企業參展掘金。為深化與粵港澳大灣區的交流合作，主辦方專門設置了大灣區特色美食展區和贛粵食材對接洽談會。

江西還將編撰《贛菜大典》，開展贛菜「進京滬入廣深」和「贛菜海外行」等系列推廣交流活動，持續提升贛菜品牌的知名度和影響力。

作為贛菜重要組成部分，贛南客家菜文化底蘊源遠流長，王安石、蘇東坡、文天祥、王陽明等歷代名人均有作詩盛贊。

當天活動開幕式上，世界中餐業聯合會授予江西贛州市「國際客家美食名城」稱號。

「千百年來，一代代客家人在贛南大地繁衍生息，形成了遍佈海內外的客家民系，創造了風味獨特的客家菜系。」贛州市市長李克堅說，贛州將實施促進商貿消費、打造贛南客家菜品牌、推進預制菜產業發展3個三年行動計劃，著力建設國際客家美食名城和區域性消費中心城市。

贛菜是大陸長江中下游省份江西重點打造和發展的產業。贛菜口味以鮮辣為主，烹調講究火工，具有廣泛的受眾群體。