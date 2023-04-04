吉林汽車產業集群 產值頻創新高

汽車門護板整齊地排列在傳送帶上，仿佛巨龍身上的鱗片。陳建林從中抽出一片，拿到燈下來回翻看，一番挑剔過後終於露出滿意的笑容。

中新社報導，一輛汽車平均由上萬個零部件組成，背後是龐大的產業鏈條。坐擁中國一汽集團及眾多合資車企的吉林長春，具有雄厚的汽車產業基礎，吸引了眾多民營汽車零部件企業來此投資建廠。

十幾年前，江蘇林泉汽車裝飾件有限公司董事長陳建林北上吉林拓展事業版圖，最終選在長春綠園經濟開發區成立長春林泉汽車零部件有限公司。這家企業主要生產汽車內飾件，與紅旗、奔騰、一汽—大眾、奧迪等知名汽車品牌合作多年。 陳建林說，長春的營商環境愈發向好，政府支持民營企業搞建設，訂單量逐年增長。長春綠園經濟開發區提供的數據顯示，這家企業2021年產值1.4億元（人民幣，下同），2022年產值2.33億元，陳建林認為今年有望再創新高。

這些天，陳建林頻繁往返吉林、江蘇兩地。「我們正在籌備二期工程，計劃今年開工，明年達成投產。」陳建林說，新項目更注重新能源汽車零部件的研發，以滿足電動化、網聯化、智能化、共享化等方面的新要求。 距離陳建林公司幾百米的吉林省凱達管業有限公司，同樣是一片忙碌景象。 過去一年，他們拿到8個訂單——這一數字遠超往年，這讓總經理劉偉對公司今年的發展頗有信心。

劉偉是一名85後，曾在英國留學多年。回大陸進入企業後，他一面緊抓生產經營，一面加大研發力度，提升管材深加工能力。幾年來，當地政府幫助企業拓市場、招人才，加速企業發展，使其成為一汽—大眾、紅旗、寶馬等汽車品牌的管材零部件供應商。

長期的技術積累，讓企業有充足的底氣嘗試更高的目標。去年6月，奧迪在大陸首個純電動車型生產基地——奧迪一汽新能源汽車項目在長春開工。劉偉抓住這一機遇搶到大訂單，憑藉企業的技術優勢，短時間內完成了產品的試製工作，並取得對方的認可。

今年，吉林省提出實施汽車產業集群上台階工程，依託長春汽車產業國家先進製造業集群建設，加快整車、零部件、後市場三位一體協調發展、全面提升，進一步鞏固汽車大省地位，打造世界級產業集群。