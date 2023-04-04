新疆兵團花經濟 興農富民新產業

近年來，新疆生產建設兵團各地以花為媒，大力發展花經濟。漸成氣候的花經濟已成興農富民新產業，助推農旅深度融合，為鄉村振興增添新動能，讓民眾過上「花」樣生活。

中新社報導，走進位於烏魯木齊市沙依巴克區的新疆兵團第十二師104團畜牧連「鮮花小鎮」溫室大棚，一株株君子蘭花開正艶，吸引眾多遊客的目光。

「周末看花、買花的遊客挺多的，也給南北疆客戶發貨，這一個大棚有近100種花卉，一年能純收入10萬多元（人民幣，下同）。」

夏春華是2022年5月首個入駐鮮花小鎮的花農，做花卉生意已有10多年。進入鮮花小鎮後，她的花卉銷售一直很緊俏，價格也穩步提升。

2021年以來，104團依託畜牧連的區位優勢和氣候特點，結合市場需求發展高產、高效新興花卉產業，投資千餘萬元升級改造大棚33座，現8座已運營，形成了以鮮切花、盆景盆花等為主體的種植結構，種植花卉100多種。

鮮花小鎮通過「公司+合作社+基地」的經營模式，將小、散、零的花卉種植發展為規模化、專業化生產，並促使花卉銷路從市場批發、店面銷售分流轉向訂單型、定製型，推出鮮花包月、花卉託管、鮮花盲盒等新型服務經營模式，把花卉銷到大陸各地。

「我們與招商引資企業合作，發展特色花卉產業，打造了集觀光旅遊、科普教育、農事體驗於一體的農旅融合特色鄉村旅遊產業，促進花農增收，助力鄉村振興。」104團畜牧連黨支部書記于志新說。

相較於104團畜牧連鮮花小鎮，第十二師五一農場設施農業基地花產業規模更大，通過調整農業產業結構，現有235座溫室大棚中花卉苗木佔到148座。

五一農場二連連長杜長智介紹，從事花卉產業的種植戶有71戶，2022年產值達500萬元。花卉產品在烏魯木齊就能銷到一半，其他銷往南北疆和疆外。

種植大戶胡曉瑩承包12個大棚，現已有固定客戶並逐年增加，花卉產品銷往新疆各地，並帶動其他4人從事花卉種植，為他們提供技術指導和銷路。「今年到目前已賣了5萬多盆，平均每盆10元。」

杜長智算了一筆帳，一個花卉大棚一年產值可達5萬元到7萬元，而蔬菜大棚一年賣得最好也才3萬元。

看到種植花卉賺錢更多，2012年開始種植大棚蔬菜的程大華，2022年承包2個花卉大棚，當年收入5萬多元。

「2個花卉大棚和以前10個蔬菜大棚的收入差不多，兩口子就能管過來，還沒以前累。」程大華說。

據悉，新疆兵團各地還通過舉辦杏花節、桃花節、鬱金香節和荷花節等，大力發展賞花經濟。