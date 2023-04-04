易居境外債重組 阿里支持

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸地產代理商易居企業控股昨（3）日公告稱，該公司境外債重組計畫已獲主要債權人阿里巴巴支持。該消息一出，易居股價收盤大漲58%至港幣0.6元（約新台幣2.3元）。

易居企業董事會主席周忻昨天在業績發表會上表示，目前易居已優化（意指裁員）3萬名員工，如果債務重組成功，一定不再走過往追求規模的路。

易居企業公告表示，重組計畫主要包括現金支付與以股抵債兩部分內容。

協議中，易居企業將最核心的資產：房地產數據與諮詢服務業務克而瑞，在線房地產營銷服務業務天貓好房和樂居的65%股權釋出。

換言之，重組前，易居企業100%持有線下通路營銷和克而瑞，持有樂居和天貓好房70%股權；重組後易居企業控股20%股權擬作為對公司境內債務進行增信。

據悉阿里巴巴除簽署協議支持該重組方案外，也與易居重新簽訂新合作協議：授予易居對於天貓房產行業獨家招商權（獨家TP）、商業定價權、商戶運營權。

但為了在重組期對天貓好房品牌保護，阿里巴巴暫時收回品牌授權，由天貓統一管理。

周忻表示，公司2023年的首要任務就是用盡一切辦法、拿出最大誠意解決海外債務問題。

天貓 債務

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