上季經濟成長率預估4.1%

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

中國銀行研究院昨（3）日發布《中國經濟金融展望報告》預估，大陸國內生產毛額（GDP）在第1季增長4.1%左右，第2季將全面進入疫情後修復期，消費有望延續較好復甦、基建與製造業較快增長、房產投資回穩、出口有望築底修復，因此預估第2季GDP成長7.6%左右，較上一季增加3.5個百分點，可能是全年高點。

房地產部分，雖然房市出現築底回穩態勢，但報告指出，房地產市場復甦持續性仍有待觀察。居民預期持續改善仍需時間，一方面，「房住不炒」基調下政策鼓勵剛需購房，超額儲蓄向房地產行業釋放的規模有限；另一方面，短期內居民對交付風險仍存擔憂。

至於未來貨幣政策走勢如何？報告認為第2季政策利率保持不變機率較大。主因在於，一是當前宏觀經濟持續恢復，調降利率的必要性下降。預計第2季的7天期逆回購利率仍為2.0%，1年期中期借貸便利（MLF）利率仍為2.75%；此外，目前經濟復甦基礎尚不牢固，通膨率低且還未出現明顯升高跡象，因此貨幣政策收緊可能性不大。

而在房貸利率方面，報告分析，第2季在政策支持和實體經濟復甦帶動下，更多地區房地產市場可能築底趨穩，進一步下調房貸利率的城市數量或將有所減少。

報告也指出，2023年以來，全球經濟面臨眾多挑戰，主要經濟體持續大幅升息導致金融體系動盪，銀行業經營壓力加大，資產規模有所收縮，一定程度上影響盈利增長，資本補充持續受阻。但大陸銀行業在經濟復甦動能增強、財政貨幣政策組合發力、金融監管改革下，金融業相對穩健。

在股匯債市預判方面，報告認為A股在第2季有上漲可能；債市在第2季有望穩定運行，但仍得注意債市違約風險；匯市上，人民幣將維持雙向波動。

實體經濟 房地產 債市

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