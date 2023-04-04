人行：民眾買房意願回升

中國人民銀行3日發布針對企業家、民眾與銀行家的調查報告。

在《2023 年第1季城鎮儲戶問卷調查報告》中，未來三個月有17.5%民眾打算購房，較上一期統計16%略增1.5個百分點，居民在調查中也顯示儲蓄意願下降，未來增加投資與消費的居民分別增加3.3與0.5個百分點。

對民眾調查上，在外界關注的房價部分，有18.5%的居民預期「上漲」， 大幅高於上季的14.0%；被問及未來三個月準備增加支出的項目時，除購房意願外，另一大變化是旅遊。比率從上一季的13.3%增至本次調查的24.0%。

在《2023年第1季企業家問卷調查報告》中顯示，有約34%企業家仍認為總體經濟環境偏冷；在訂單指數部分，有三成左右認為內外部訂單減少，僅一成認為訂單有增加。

人行調查指企業家宏觀經濟熱度指數為33.8%，比上季升10.3個百分點，比去年同期下降1.9個百分點。

企業家普遍認為資金周轉有好轉。資金周轉指數為59.9%，比上季上升3.3個百分點。