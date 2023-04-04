大陸房地產市場急速轉熱

大陸房市升溫，中國指數研究院公布數據顯示，大陸3月房地產成交量大幅復甦，一線城市成交面積較2月成長73％，廣州、上海增幅最明顯；3月百城新屋房價也較2月小漲0.02%，呈現價量齊揚局面。

展望後市，中指研究院預計，在經歷了第1季市場的階段性升溫後，第2季銷售有望回歸正常市場節奏。第2季房地產市場比第1季有望小幅增長，但城市分化行情仍將延續。

中指研究院指出，從市場節奏來看，在現行市場環境下，4至5月新房成交規模預計將低於2至3月，市場熱度趨於平穩，但在去年同期低基期下，年增率正增長機率較大；6月進入上半年結算，房企加快推貨促銷，有望帶動銷售較5月回升，但考慮到去年基期較高，年增速恐承壓。

一線城市3月成交面積整體較2月成長73％，較去年同期成長83.9％。

分城市來看，其中廣州漲幅最大，月漲幅達81.1％，年漲幅79.5％，上海次之，月漲幅77.8％，年漲幅117.7％。

二、三線城市方面，3月二線代表城市成交面積較2月成長54.7％，較去年同期成長70.9％。

二線城市中，青島月增幅最高達118.6％。

三線代表城市成交量較2月成長28.6％，較去年同期成長60.1％。

中指研究院監測的七個代表城市庫存面積較前月整體下降0.28％。監測的城市中，上海庫存漲幅較大為2.25％；蘇州、溫州漲幅次之，月漲幅分別為1.97％、1.89％；寧波降幅最大為6.52％。

房價方面，據中指研究院調查數據，3月全大陸100個城市新建住宅平均價格為每平方公尺人民幣16,178元，較2月上漲0.02％；二手住宅平均價格為每平方公尺人民幣15,848元，較2月下跌0.05％。

從市場表現來看，新建住宅方面，3月房企推案力度加大，需求端延續2月熱度，重點城市成交規模繼續增長。二手住宅方面，整體交易保持一定活躍度，市場掛牌量明顯增加，部分城市業主「以價換量」，但核心一二線城市價格仍持續修復。

分析機構指出，隨著經濟預期好轉，各地寬鬆政策持續公布及落地，消費者購房預期進一步上升，需求得到釋放，房企銷售回升態勢明顯。