宣稱為大陸市場量身打造 特斯拉新品「CyberVault」上線

美國電動車大廠特斯拉3日發布充電新品「 CyberVault 充電樁」，據官網介紹，新品重量為13千克，造型採用Cybertruck設計語言，售價為人民幣5,500元（約新台幣24,500元），且宣稱專為中國大陸市場量身打造。特斯拉官網介紹，該新品可隨時在家充電。就像為手機充電一樣。只要在晚上把特斯拉車輛接上電源，一覺醒來翌日便可滿電出發。

據悉，特斯拉CyberVault充電樁支持單相220V ，兼容特斯拉全系車型，對應充電性能為32A/7KW。充電槍線長度為6米，支持即插即充。此外，該充電樁支持一機二用。能將充電器主體從保外外箱內卸下，選配購買專用適配器（8A）可拓展成為移動充電連接器使用。

特斯拉 CyberVault 充電樁質保一年，安裝質保期 1 年，從安裝完成之日開始。

此前，特斯拉中國官方公眾號1日預告，特斯拉這款新品擁有特別形態和超級加電的特點。

而近期許多科技公司也推出充電樁。比如據證券時報報導，華為超充樁在網絡曝光，該產品命名為「FusionCharge」，充電樁型號為DT600L1-CNA1，輸出電壓範圍200-1000V，最大輸出電流600A，最大輸出功率600kW。