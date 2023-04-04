中沙古雷乙烯項目 前期工程開工
中沙古雷乙烯項目前期工程開工儀式2日在福建省漳州古雷開發區舉行。
中新社報導，中沙古雷乙烯項目總監薩利赫·阿爾-布埃內因在致詞中表示，中沙古雷乙烯項目前期工程開工對於中沙石化公司乃至石化行業都是一個里程碑。
漳州市委常委、副市長、古雷開發區黨工委書記胡棟良指出，項目前期工程的正式啟動有助漳州市打造千億石化產業集群。
中沙古雷乙烯項目是福建省迄今一次性投資最大的中外合資項目，由沙特基礎工業公司（SABIC）、福建省能源石化集團、漳州九龍江集團合資投建，建設內容包括一套世界級規模的年產150萬噸乙烯裝置，以及下游深加工聯合體裝置等，總投資420.7億元（人民幣，下同），預計項目達產後年產值約340億元。
先行實施的中沙古雷乙烯項目前期工程，總投資11億元，工程內容主要包括項目場地平整、圍擋、IPMT（工程一體化項目管理部）、廠區內主幹道及配套道路、一級地管及廠內管線敷設等，將為主裝置年內開工打下堅實基礎。
根據規劃，古雷開發區將重點圍繞「芳烴-聚酯」「烯烴-塑料」佈局高端聚酯、聚烯烴和電子化學等產業，推動古雷石化全產業鏈發展，力爭到2030年石化基地產值突破5000億元、2035年突破兆元大關。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言