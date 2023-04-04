陳茂波：香港是推動亞太最佳平台

香港特區政府財政司司長陳茂波在2日發表的網誌中指出，中國大陸和東協國家都是當前正在崛起的重要經濟力量，整個亞洲未來的發展潛力無限，區內各國及地區都希望推動經濟朝更多元、更高增值方向發展。在保持社會政治穩定下，加快內在增長動能、尋求區域合作以提速發展，是整個地區的主旋律。而香港憑藉獨特優勢，絕對是助力亞洲地區加速發展的最佳平台。

中新社報導，陳茂波指出，他上周曾到馬來西亞及新加坡進行訪問，感受到兩地發展各有潛力。他說，隨著全球經濟重心西向東移，相信亞太地區的經濟增長動能將進一步增強，香港如何與馬新兩地加強合作，共同開拓大陸與東協，值得持續探討和推進。

陳茂波表示，香港與東南亞經濟體地理相近，人文、經貿及社會層面的交往頗深。他在訪問期間曾與商界人士交流，得知不少企業已在香港經營業務，很多人在通關後更到訪香港，並表示感受到香港經濟社會氣氛顯著好轉且充滿活力，部分企業亦表示希望藉助香港這個平台籌融資，進入大陸市場。