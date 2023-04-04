陸5管齊下 保護種業知識產權

為進一步加強種業知識產權保護，大陸將從立法、司法、執法、管理和技術支撐五個方面發力，加快推行全鏈條、全流程監管。

新華社報導，根據大陸農業農村部、最高人民法院近日在海南省三亞市聯合舉辦的全國種業知識產權保護專題培訓班了解到的消息。

大陸最高人民法院審判委員會副部級專職委員王淑梅表示，要深刻認識種業知識產權保護的重要性，強化有利保護、有力保護、高效保護、多元保護，切實提高種業知識產權司法保護水平，加快構建大保護格局。

在立法上，以實施實質性派生品種制度為重點，加快完善種業知識產權保護法規體系。加快修訂植物新品種保護條例及其配套規章，明確實質性派生品種的實施步驟和辦法，制定鑒定方法和判定規則，加強普法宣傳。司法上，以強化行政與司法保護銜接為重點，加快完善部門協同工作機制，建立健全信息共享、案例交流、案情通報、案件移送機制。

在執法上，深入開展種業監管執法年活動，堅決查辦一批涉及面廣、影響惡劣的假劣侵權案件，聯合公檢法等有關方面嚴厲打擊假冒偽劣、套牌侵權等違法行為。管理上，以健全品種管理制度為重點。實施玉米、水稻品種審定新標準，及時修訂品種審定標準等。

在技術支撐上，以推行品種身份證管理為重點，加強品種樣品管理，加快分子檢測技術研發，完善品種DNA指紋平台，加快夯實打假護權技術支撐體系。