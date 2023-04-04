東南亞水果輸陸 廣西憑祥成樞紐

4月初，正值東南亞水果進口旺季，泰國的榴槤、山竹，越南的火龍果、菠蘿蜜等源源不斷從中越邊境廣西憑祥綜合保稅區（友誼關口岸）入境中國大陸。

中新社報導，位於中國大陸南疆的邊城憑祥，是中國—東協水果之都。大陸國內市場上吃到的東南亞水果，50%是從憑祥進口。東南亞水果從口岸進入憑祥後，先運到各水果交易中心，方便各地的採購商前來採購，經過二次分揀打包後，再發往大陸各地。

「這一車的水果有32噸，特別新鮮。我在這邊做水果貿易有二三十年了，東南亞的水果在山東也特別好賣，當季水果運過去，最快一天就能賣完。」山東採購商楊先生說。

為了更方便地採購東南亞水果，一些外省的水果公司，還在憑祥各大水果批發市場進行駐點並成立分公司，以便在最短時間內，將物美質優的東南亞水果運到大陸各地。

「越南榴槤及菠蘿蜜、山竹等都是當季水果，也是採購商們爭相選訂的單品。」中國—東協（憑祥）水果城物業經理羅勝說，除了傳統的銷售模式，近年來，當地還搭建了更高效的東協水果全國電商網路平台，讓更多的東協好物走向全大陸。

這個春天，憑祥友誼關口岸周圍的木棉花開滿枝頭，外貿進出口也迎來春暖花開。

據廣西友誼關出入境邊防檢查站執勤三隊副隊長唐雁柏介紹，目前從越南過來的進口貨物主要是以東南亞水果和電子產品為主，從中國大陸出境的貨物則以日雜百貨、農產品和機械為主。

為了保障旺季水果通關零延誤，廣西憑祥綜合保稅區開發投資有限公司按照聯檢部門的要求，協調啟用了友誼關口岸左輔山隧道。據該公司運營部副部長李思東介紹，通過重新優化出入境車輛通行路線，優化調整進境候檢區分區，設置左輔山隧道為空車通道，口岸園區裡輕重車輛分流通行，大大提升了通行效率。

據悉，截至3月中下旬，友誼關口岸進出口貨運量同比增長超30%，進出境車輛總數同比增長近55%，單日通車量近千輛已成常態。

連日來，與越南芒街一河之隔的廣西東興邊民互市貿易區也同樣繁忙熱鬧，進口生猛海鮮的車次、貨量日益增多。

自2月中旬以來，東興口岸（二橋）的進口水果通貨量也有了明顯回升。廣西東興億信報關有限公司負責人陳吉慶說，該處是進口東南亞水果的重要通道。「最近口岸園區在物流、金融、展示交易、供應鏈等方面提升了服務質量，讓我們對未來的經營發展也充滿了信心。眼下開始進入東南亞水果旺季，相信口岸一定會果味飄香。」