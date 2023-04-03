人行調查：有17.5%民眾未來3個月打算購房 比例回升

中國人民銀行3日發布針對企業家、民眾與銀行家的調查報告，在《2023 年第1季城鎮儲戶問卷調查報告》中，未來三個月有17.5%民眾打算購房，較上一期統計的16%略增1.5個百分點，居民在調查中也顯示儲蓄意願下降，未來增加投資與消費的居民分別增加3.3與0.5個百分點。

對民眾調查上，在外界關注的房價部分，有18.5%的居民預期「上漲」， 大幅高於上季的14.0%；被問及未來三個月準備增加支出的項目時，除購房意願外，另一大變化是旅遊。比率從上一季的13.3%增至本次調查的24.0%。

在《2023年第1季企業家問卷調查報告》中顯示，有約34%企業家仍認為總體經濟環境偏冷；在訂單指數部分，有三成左右認為內外部訂單減少，僅一成認為訂單有增加；人行調查指出，企業家宏觀經濟熱度指數為33.8%，比上季上升10.3個百分點，比去年同期下降1.9個百分點。

企業家普遍認為資金周轉有好轉。資金周轉指數為59.9%，比上季上升3.3個百分點。33.2%的企業家認為本季資金周轉狀況「良好」，高於認為困難的13.3%；此外，有32.8%的企業家認為本季銷貨款回籠狀況「良好」，也高於認為「困難」的8.4%。

值得注意的是，在企業家經營細項調查，雖然「持平」、「一般」佔比為最多數，但悲觀的佔比多大於正向。例如在經營景氣上，認為景氣差的企業家佔18.5%，超過認為景氣好的17%企業家；在盈利指數上，有30.7%企業家認為「增虧或減盈」，超越了26.4%認為「增盈或減虧」的企業家。

在針對銀行家調查方面，銀行家宏觀經濟熱度指數為40.2%，比上季上升22.8個百分點。對下一季， 銀行家宏觀經濟熱度預期指數為50.9%，高於本季10.7個百分點。同時有61%的銀行家認為貨幣政策「適度」。